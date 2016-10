Politie Sydney arresteert jonge terreurverdachten

Robert Portier

13/10/16 - 04u41 Bron: AD.nl

Een persconferentie van de Australische politie na de arrestatie van de twee jongens. © afp.

In Sydney zijn twee 16-jarige jongens gearresteerd die een 'door IS geïnspireerde aanslag' wilden plegen.

Een antiterreureenheid sloeg het duo bij een gebedshuis in de voorstad Bankstown in de boeien. Ze hadden grote bajonetachtige messen bij zich, die ze eerder die dag hadden gekocht. Ook hadden ze religieuze teksten op zak waarin ze hun steun aan IS betuigden, zo meldt ABC News.



De twee werden al in de gaten gehouden. Een van de jongens is waarschijnlijk de zoon van een veroordeelde terrorist.



Levenslang

De jongens worden beschuldigd van het voorbereiden van een terroristische aanslag en deelname aan een terroristische organisatie. Daarop staat een maximale straf van levenslang. Ze moeten in december voor de rechter verschijnen.



Volgens een woordvoerder van de politie is het de elfde aanslag die is voorkomen. Tot nu toe zijn in Australië vier aanslagen gepleegd. De bekendste is de gijzeling in een café in het drukke centrum van Sydney in 2014. Daarbij kwamen twee gijzelaars en de gijzelnemer om het leven.