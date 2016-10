President Venezuela omzeilt parlement bij goedkeuring begroting

Door: redactie

13/10/16 - 04u19 Bron: Belga

© reuters.

De Venezolaanse president Nicolas Maduro gaat vrijdag de begroting voor 2017 laten goedkeuren door justitie. Dat is mogelijk dankzij een uitspraak van het Hooggerechtshof, die onmiddellijk betwist werd door de centrumrechtse meerderheid in het parlement.

"De nationale begroting moet door de president van de republiek voorgesteld worden aan de Grondwettelijke Kamer (van het Hooggerechtshof, red.)", zo klonk het in de beslissing die gisteren werd bekendgemaakt.



Het Hooggerechtshof, dat er door de oppositie wordt van beschuldigd aan de kant van president Maduro te staan, motiveerde zijn beslissing door "de doelstelling het functioneren van de staat te verzekeren en de grondrechten en de grondwettelijke orde te garanderen", in de context van een machtsoorlog tussen de socialistische regering en het parlement.



President Maduro kondigde gisterennamiddag aan dat hij de begroting vrijdag zal laten goedkeuren door het Hooggerechtshof. "Het parlement is in overtreding, wetteloos, in opstand. Ik heb aan het Hooggerechtshof gevraagd wat ik als staatsleider moet doen."



De oppositie reageerde meteen dat de procedure in strijd is met de grondwet. José Guerra, de voorzitter van de commissie Financiën van het parlement, lanceerde een oproep om de Venezolaanse en buitenlandse banken te waarschuwen dat ze geen regering mogen financieren die in de illegaliteit verkeert.