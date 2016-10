Guineeër nieuwe VN-vertegenwoordiger voor Centraal-Afrika

Door: redactie

13/10/16 - 00u38 Bron: Belga

© thinkstock.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon heeft de Guineeër François Lounceny Fall aangesteld als de nieuwe VN-gezant voor Centraal-Afrika, ter vervanging van de Senegalees Abdoulaye Bathily. Dat zeggen VN-bronnen woensdag.

Fall is een voormalige premier van Guinee en zal begin november aantreden.



Bathily, die in april 2014 werd aangeduid, nam ontslag om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de Afrikaanse Unie, waarover in januari volgend jaar gekozen zal worden.



De nieuwe gezant woont in Libreville, de hoofdstad van Gabon, aldus de VN in een mededeling. Hij is ook de woordvoerder van de VN-secretaris-generaal wanneer het gaat over Centraal-Afrikaanse aangelegenheden, en staat ook aan het hoofd van het regionale VN-bureau.