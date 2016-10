Terreurverdachte dood gevonden in Duitse cel

Door: redactie

12/10/16 - 22u53 Bron: ANP

Terreurverdachte Jaber al-Bakr. © afp.

De Syrische terreurverdachte Jaber al-Bakr is woensdag dood aangetroffen in zijn cel in Leipzig. Dat heeft het Duitse persbureau DPA woensdagavond te horen gekregen. Eerder meldde Bild al dat de 22-jarige vluchteling zich in de gevangenis had opgehangen. Hoe hij dat onder zwaar toezicht voor elkaar heeft gekregen, is onduidelijk.