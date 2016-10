Burgemeester waarschuwt met reclameborden voor vluchtelingen

MVDB

De burgemeester van de zuidelijke Franse stad Béziers waarschuwt zijn inwoners met onheilspellende reclameborden voor de komst van asielzoekers.

Burgemeester Robert Ménard haalde al enkele keren de internationale media met zijn controversiële acties om vluchtelingen uit zijn stad te weren. Deze keer kiest hij voor een fotomontage waarop enkele mannelijke vluchtelingen te zien zijn voor de kathedraal van zijn stad. De bijhorende tekst luidt: "De staat legt ze ons op. Het is gebeurd, ze komen: migranten in het centrum van onze stad".



Ménard, een medestander van het Front National, koos voor de posters na de beslissing van de Franse regering om de duizenden vluchtelingen van de 'Jungle' in Calais te verhuizen naar verschillende steden verspreid over het hele land. Béziers zou zo (amper) veertig vluchtelingen moeten huisvesten. Ménard wil daarover een referendum houden.



Op Twitter worden de reclameborden van Menard vergeleken met praktijken van het Vichy-regime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Vichy-regime van maarschalk Philippe Pétain collaboreerde met nazi-Duitsland en deed actief mee aan de jodenvervolging. De antidiscriminatie-organisatie DILCRA spreekt van een haatcampagne en wil een strafrechtelijk onderzoek.



Ménard kwam in 2014 aan de macht. Hij was daarvoor tientallen jaren actief als journalist. Hij stichtte de hulporganisatie Reporters Zonder Grenzen. De beweging heeft al eerder afstand van hem genomen.