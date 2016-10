Criminelen stoppen niet aan grens: eerste Belgisch-Nederlandse buurtnetwerk via Whatsapp

Door: redactie

12/10/16 - 20u07 Bron: Belga

© anp.

Criminelen stoppen met hun activiteiten niet aan de landsgrenzen en daarom hebben drie Belgisch-Limburgse en twee Nederlandse gemeenten de handen in elkaar geslagen. In Budel, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, is woensdagnamiddag de eerste grensoverschrijdende buurtpreventie via Whatsapp gelanceerd. Aan de buurtpreventie nemen de Belgische gemeenten Hamont-Achel, Bocholt, Kinrooi en de Nederlandse gemeenten Cranendonck en Weert deel. Volgens de burgemeester van Kinrooi, Jo Brouns (CD&V), gaat het om het eerste netwerk in Europa dat grensoverschrijdend aan de slag gaat.