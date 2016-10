Poetin: "Helemaal niet in belang van Rusland om VS te hacken"

Redactie bewerkt

12/10/16 - 19u39 Bron: ANP/BuzzT

© ap.

Het is helemaal niet in het belang van Rusland om Amerikaanse systemen te hacken, zei de Russische president Vladimir Poetin vandaag. Amerikaanse inlichtingendiensten hadden Rusland eerder beschuldigd van het inbreken in e-mailaccounts van de Democratische partij. De mails werden door WikiLeaks naar buiten gebracht.

© ap.

Volgens Poetin worden de beschuldigingen gebruikt om de aandacht van de kiezers af te leiden. 'Iedereen heeft het over 'wie heeft het gedaan'. Maar is dat belangrijk? Het belangrijkste is, wat er in de informatie te vinden is', zei Poetin op een zakenforum in Moskou.



De VS heeft Rusland vorige week openlijk beschuldigd van het hacken van politieke servers. E-mails zouden daarbij door de Russen gelekt zijn. Volgens de Amerikanen moeten de 'hoogste functionarissen' de hacks hebben goedgekeurd, zo groot en gevoelig zijn ze. Onder meer de e-mail van de Democratische partij kwam in handen van de hackers.



Anti-Russische hysterie

Rusland liet in reactie al weten dat er geen enkel bewijs voor de Amerikaanse beschuldigingen aan het adres van Moskou is. Volgens de Russen zou het Witte Huis de politieke hacks gebruiken om een 'ongekende anti-Russische hysterie' te voeden.



De huidige Amerikaanse regering is 'niet vies van vuile trucs' in de campagne voor de presidentsverkiezingen, zei Sergej Riabkov, de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken.