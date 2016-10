72 winkels in 'Jungle' van Calais worden afgebroken

Door: redactie

12/10/16 - 16u19 Bron: Belga

Een winkeltje in het vluchtelingenkamp van Calais. © afp.

De Raad van State in Frankrijk heeft vandaag de toelating gegeven voor de afbraak van 72 winkels en restaurants die waren opgetrokken in het vluchtelingenkamp in Calais, de zogenaamde 'Jungle'. Daarmee werd een eerdere beslissing van de rechtbank van Rijsel naar de prullenmand verwezen.

Volgens de Raad van State is de afbraak wel degelijk gerechtvaardigd, omdat de winkels een gevaar voor de openbare orde zouden vormen. De rechtbank verwees onder meer naar het grote risico op brand en naar de beperkte hygi├źnische omstandigheden.



Sinds het voorjaar van 2015 zitten in de buurt van Calais duizenden migranten. Ze hopen er de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen maken. Frankrijk wil het vluchtelingenkamp, dat aan een sloppenwijk doet denken, al lange tijd ontruimen. Het is de bedoeling om de inwoners in andere opvangcentra in het land onderdak te geven.



Mogelijk gaat Frankrijk volgende week al over tot de ontruiming van het kamp. Maar een exacte datum is nog niet bekend.