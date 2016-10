Oostenrijkse presidentskandidaat bewaakt na doodsbedreigingen

Door: redactie

12/10/16 - 15u42 Bron: Volkskrant.nl

Alexander Van der Bellen. © ap.

Oostenrijk De Oostenrijkse presidentskandidaat Alexander Van der Bellen krijgt politiebewaking na doodsbedreigingen uit rechts-radicale hoek. De 72-jarige linkse politicus laat zich niet uit het veld slaan en gaat verder met zijn campagne, zo laat hij via zijn woordvoerder weten.

Een man met een tatoeage van een hakenkruis op zijn borst kondigde via Twitter aan Van Der Bellen te zullen doodschieten. Een ander publiceerde een gemanipuleerde foto van de presidentskandidaat met een lichaam waarin messen zijn gestoken. De bedreigingen waren voor de Oostenrijkse politie aanleiding om de presidentskandidaat permanent door drie bewapende agenten te laten bewaken.



Op zondag 4 december worden in Oostenrijk uitgestelde presidentsverkiezingen gehouden. De stembusgang was oorspronkelijk voorzien voor 2 oktober. Er werden echter mankementen aan de stembiljetten ontdekt. Minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Sobotka besloot daarop de verkiezingen uit te stellen. De stembusgang op 2 oktober was al een herkansing na de mislukte presidentsverkiezingen van 24 april. Toen won op het nippertje de linkse kandidaat Alexander Van der Bellen, maar na afloop werd geconcludeerd dat er iets mis moest zijn gegaan met de stemmen die per brief waren uitgebracht.