Ze heeft ene afschuwelijke migraineaanval na de andere. Tot wonder van de natuur de oplossing brengt

Kate C. Thompson met haar tweeling © Facebook.

Sinds haar veertiende kreeg Kate Thompson af te rekenen met hemiplegische migraine, een verontrustende vorm waarbij de symptomen overeenkomen met die van een beroerte. Niets hield de afschuwelijke aanvallen tegen. Tot een wonder van de natuur de oplossing bracht.

Elke dag ondervond de Amerikaanse vrouw enorme hinder van de aandoening. Ze had last van verlammingsverschijnselen. Ze leed pijn. Veel pijn. Jarenlang probeerden artsen de migraine onder controle te krijgen. Zware medicatie, botox en talrijke diëten brachten geen soelaas.



Drie jaar geleden lanceerden artsen een mogelijke, nieuwe en zeer eenvoudige behandeling - evenwel zonder medicijnen: zwanger worden. "Ze voorspelden dat de hormonen van de zwangerschap mijn lichaam zouden resetten en hopelijk de migraine een halt zouden toeroepen," schreef Kate op Facebook. De natuur moest simpelweg haar werk doen.



We schrijven 23 december 2015. De hinderlijke pijn bleef plots helemaal weg. "Een week later vertelde ik aan een vriendin dat ik niet snapte wat er 'mis' was. Ik had van de ene op de andere dag geen klachten meer. Haar antwoord was simpel: 'Ik wed dat je zwanger bent'."



Kate repte zich naar huis om een test te doen. En ja hoor, ze was zwanger. Tijdens de eerste afspraak bij de gynaecoloog kregen de vrouw en haar echtgenoot een nieuwe verrassing. Ze verwachtten een tweeling. Na zeven maanden zwangerschap kreeg Kate nog meer goed nieuws: de artsen waren er praktisch zeker van dat ze nooit nog een aanval van migraine zou krijgen.



Op haar verjaardag onderging de vrouw een keizersnede en bracht twee gezonde meisjes ter wereld. Nu, twee maanden na de bevalling, is Kate nog steeds verlost van de aandoening. "Ik heb geen rolstoel meer nodig en mijn twee hulphonden hebben plots heel veel vrije tijd. Volgende week vier ik 300 pijnvrije dagen op een rij", aldus Kate.



"Mijn dochtertjes hebben me mijn leven teruggeven."