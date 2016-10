Duitsland laat EU-burgers vijf jaar wachten op uitkering

Door: redactie

12/10/16 - 12u52 Bron: ANP

Het wetsvoorstel kwam van minister van Werk en Sociale Zaken Andrea Nahles. © reuters.

De Duitse regering wil dat mensen uit andere EU-landen langer in Duitsland moeten zijn, voordat ze recht krijgen op een uitkering. In een nieuwe wet staat dat dit na vijf jaar pas kan.

Het wetsontwerp van minister Nahles van Sociale Zaken is vandaag door het kabinet aangenomen. Dat gebeurde na maandenlange discussie. Een rechtbank voor sociale vraagstukken bepaalde afgelopen jaar nog dat buitenlandse EU-burgers na een half jaar in Duitsland recht hebben op financiële hulp om in hun onderhoud te voorzien. Veel gemeenten protesteerden daartegen vanwege de kosten.