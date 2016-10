Man zet reactie zoontje op fatale overdosis moeder op Facebook als waarschuwing

Door: redactie

12/10/16 - 12u57

video Een hartverscheurende video waarin te zien is hoe een achtjarig jongetje instort wanneer hij te horen krijgt dat zijn moeder is overleden aan een overdosis heroïne leidt tot een hoop commotie op sociale media. De vader zegt dat hij het online heeft gezet om verslaafden een spiegel voor te houden, maar anderen reageren boos op het feit dat hij het gevoelige moment openbaar maakt.

In de video is het moment te zien waarop Brenden Bickerstaff-Clark uit de Amerikaanse plaats Youngstown (Ohio), zelf een ex-verslaafde en de vader van het kind, het slechte nieuws aan zijn zoon vertelt. Het jongetje barst in huilen uit en wordt vervolgens getroost door de mensen om hem heen. Bickerstaff-Clark zegt in de tekst bij de video dat hij de video geplaatst heeft voor alle drugsverslaafden met kinderen. "Ik heb dit laten opnemen zodat verslaafden met kinderen kunnen zien hoe serieus deze epidemie is. Laat deze ziekte er niet voor zorgen dat iemand aan je kind moet vertellen dat je bent overleden door de drugs. Zoek alsjeblieft hulp zodat onze kinderen niet hoeven te lijden."

Lof en kritiek

Het filmpje is al meer dan 22 miljoen keer bekeken en meer dan 575.000 keer gedeeld. De reacties zijn verdeeld. Velen reageren negatief op de boodschap van Bickerstaff-Clark. "Waarom zou je dit willen opnemen? Dit is waarschijnlijk het meest afschuwelijke moment in het leven van dat kind. Dat moet je niet op Facebook willen zetten," zeggen David Lay en Tobye Henderson. Henderson suggereert ook dat de vader dit doet voor de aandacht.



Maar er zijn ook heel veel mensen die zich bij Bickerstaff-Clark aansluiten. "Dit is precies de reden waarom ik bijna vier jaar geleden ben afgekickt. Ik besefte me dat ik er onderdoor aan zou gaan en dat mijn zoon en dochter ontzettend verslagen zouden zijn," aldus Hollie Eskine. Troy Griesbrecht zegt dat hij recent zijn zoon heeft verloren aan een drugsverslaving en dat hij dat aan zijn vrouw, broer en vrienden heeft moeten vertellen. "Hier in Canada sterven dagelijks 5.000 kinderen aan deze problemen omdat ze geen hulp krijgen bij het afkicken. Aan alle niet-verslaafden: vecht voor meer afkickcentra. Wij kunnen ervoor zorgen dat de situatie verandert."