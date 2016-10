Apartheid steekt de kop op tijdens protestacties aan Zuid-Afrikaanse uniefs

Door: redactie

12/10/16 - 12u25 Bron: AFP, Metro

Studenten gooien stenen naar de ordetroepen tijdens een protestactie aan de Witwatersrand Universiteit in Johannesburg. © afp.

Zuid-Afrika De vrees groeit dat Zuid-Afrika op weg is naar en nieuwe periode van Apartheid nadat protestacties voor gratis onderwijs steevast op geweld uitdraaien. Door de demonstraties moesten al verschillende universiteiten de deuren sluiten. De oproerpolitie schoot met rubberkogels op studenten die met stenen gooiden naar een gebouw van de universiteit van Witwatersrand in Johannesburg. Heel wat studenten willen terug naar de lessen, maar kunnen niet door de protestacties. Gisteren raakten grote groepen studenten slaags met de politie, het geweld blijft niet beperkt tot de campussen.

De protestactie gaat over de kosten van hoger onderwijs, maar volgens de studenten is de inzet het racisme en de ongelijkheid in een maatschappij die nog altijd geplaagd wordt door de erfenis van de Apartheid. Revolutie "Er is geen uitweg", verzucht de premier van de Westelijke Kaap Helen Zille. "De ene onderhandeling volgt de andere op, de doelen worden telkens verplaatst. Het is een bewuste strategie. De mensen willen geen oplossing, ze willen een revolutie". De protestacties leggen de diepste problemen van Zuid-Afrika bloot, waar heel wat zwarten geen deftig onderwijs, banen of huisvesting kunnen krijgen ondanks het feit dat het bewind van de blanke minderheid meer dan 20 jaar geleden ten einde kwam. Tijdens een bijeenkomst aan de prestigieuze Wits Universiteit in Johannesburg kreeg studentenleider Mcebo Dlamini applaus toen hij het rassenprobleem aansneed. "We willen de waardigheid van zwarte kinderen in ere herstellen", zei hij voor een voornamelijk zwart publiek. "We eisen gratis en gedekoloniseerd onderwijs. We zijn niet gelijk aan deze universiteit".

Gratis onderwijs is een manier om gelijkheid te bekomen en te herstellen wat zwarten in het verleden hebben moeten doorstaan. Als je niet zwart bent, ken je dit probleem niet. Zij (blanken, red.) begrijpen niet hoe het aanvoelt als je in een winkelcentrum in een hoek staat en de mensen meteen denken dat je gaat stelen Tauriq, student

De voorbije drie weken zijn campussen in heel Zuid-Afrika in de greep van het studentenprotest tegen de voor volgens jaar geplande stijging van het inschrijvingsgeld met 8 procent. De actievoerders eisen gratis onderwijs en stellen dat armere zwarte studenten geen toegang krijgen tot universiteiten en goede jobs.



Gelijkheid

Verscheidene universiteiten zijn al wekenlang gesloten, de demonstraties ontaarden vaak in veldslagen waarbij studenten met stenen gooien en de politie antwoordt met rubberkogels, traangas en schrikgranaten. "Gratis onderwijs is een manier om gelijkheid te bekomen en te herstellen wat zwarten in het verleden hebben moeten doorstaan", stelt student Tauriq. "We moeten de normen van onze samenleving en wat mensen als normaal zien in vraag stellen. Als je niet zwart bent, ken je dit probleem niet. Zij (blanken, red.) begrijpen niet hoe het aanvoelt als je in een winkelcentrum in een hoek staat en de mensen meteen denken dat je gaat stelen".



Tauriqs moeder, die alleenstaand is, heeft vier kinderen en verdient 400 euro per maand. Zonder beurs om zijn inschrijvingsgeld te dekken zou Tauriq niet aan de universiteit kunnen studeren. De regering van het ANC (African National Congress) heeft beloofd alle studenten met een arme achtergrond financieel te zullen steunen en stelt dat het haar streefdoel is op lange termijn gratis hoger onderwijs aan te bieden.



Blanke heerschappij

De regering waarschuwt tegelijk dat elders dringend geld nodig is en veroordeelt studenten die betrokken zijn bij gewelddadig protest. Die protesten "zijn te verwachten in een maatschappij waar alles erop gericht is de blanke heerschappij te steunen en te verrechtvaardigen", stelt professor politieke wetenschap aan de universiteit van Johannesburg Mcebisi Ndletyana tegenover AFP.



De regering heeft een commissie opgericht die moet onderzoeken of er budget is voor hoger onderwijs, maar die aanbevelingen worden pas volgend jaar verwacht.