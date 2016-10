Honderdduizenden huishoudens zonder stroom in Tokio

Door: redactie

12/10/16 - 11u26

© thinkstock.

Door een zware stroompanne zaten honderdduizenden huishoudens in de Japanse hoofdstad Tokio vandaag een tijdlang zonder elektriciteit. Dat zegt een woordvoerder van de regering.







Een woordvoerder van energiebedrijf Tepco bevestigt dat er een stroompanne van ongeveer een uur was in de namiddag (plaatselijke tijd) die zeker 350.000 huishoudens heeft getroffen.



Volgens mediaberichten lag een brand in een gebouw van de netbeheerder in de naburige provincie Saitama aan de basis van de stroomonderbreking.