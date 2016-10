Bernie Sanders steunt Britse broer in strijd om zetel van David Cameron

Door: redactie

12/10/16

Bernies 'Britse broer' Larry Sanders woont al vanaf 1969 in Groot-Brittannië. © ap.

Bernie Sanders, lange tijd de grote rivaal van Hillary Clinton om de Democratische presidentskandidaat te worden, heeft in een opmerkelijke video zijn steun uitgesproken voor zijn broer Larry Sanders, die aan de andere kant van de plas strijdt om parlementslid te worden voor de Britse groenen, de Green Party. Larry Sanders aast op de vrijgekomen zetel van David Cameron, die het Britse Lagerhuis na de Brexit verliet.

Larry Sanders, de oudere broer van Bernie, woont al sinds 1969 in Groot-Brittannië. In de video geeft Barnie grif toe dat hij "niet zo heel veel weet van Britse politiek, maar wel over mijn broer Larry". Vervolgens beschrijft hij Larry's "grote invloed" op zijn leven. "Toen ik nog een kind was discussieerden we al over sociale, economische en raciale rechtvaardigheid. Ik kan u zeggen dat mijn broer een erg betrokken en zorgzaam persoon is, die wil dat de regering iedereen vertegenwoordigt, niet slechts de mensen die aan de top staan."



"Hij wil een maatschappij waar gezondheidszorg een recht voor iedereen is, waarin er komaf wordt gemaakt met inkomensongelijkheid", klonk het verder.



Larry Sanders is de woordvoerder van de Green Party wat betreft gezondheidszorg. Hij is raadslid geweest en was acht jaar lang de leider van de Groenen in de gemeenteraad van Witney, in de buurt van Oxford.



De verkiezingen worden op 20 oktober gehouden.