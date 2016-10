McDonald's houdt clown Ronald McDonald even buiten beeld

Door: redactie

12/10/16 - 05u20 Bron: ANP

© epa.

De Amerikaanse McDonald's-filialen houden bedrijfsclown en mascotte Ronald McDonald even uit de publiciteit. De maatregel wordt genomen vanwege de onrust over de zogenoemde 'killerclowns', die her en der in het land opduiken en mensen laten schrikken. Dat meldt McDonald's Corporation. De politie moest verschillende keren in actie komen na klachten over de enge clowns.