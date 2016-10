Gable Tostee ging pizza eten toen zijn Tinderdate dood onder zijn balkon lag

© rv.

Het proces in Brisbane tegen moordverdachte Gable Tostee gaat verder. Uit beelden van een bewakingscamera blijkt dat Tostee pizza ging eten terwijl zijn Tinderdate Warriena Wright dood in het struikgewas onderaan Tostees appartement in de Gold Coast lag.

Op de derde dag van het proces kreeg de jury meer dan veertig minuten beeldmateriaal van veiligheidscamera's te zien. Gable Tostee staat terecht voor de moord op de Nieuw-Zeelandse toeriste Warriena Wright. Hun date werd gekenmerkt door seks en veel drank en liep fataal af voor Wright. Zij stuikte veertien verdiepingen naar beneden van het balkon waar Tostee haar had buitengesloten uit zijn appartement in Surfers Paradise. Tostee pleit onschuldig.



Op de beelden is onder meer te zien hoe de twee elkaar omhelzen op 7 augustus 2014 rond 20u45 tijdens hun ontmoeting in het shoppingcenter Cavill in het hart van de uitgangsbuurt van Gold Coast. Ze duiken al snel een drankhandel in. Wright legt zes biertjes op de toonbank die Tostee betaalt. Vervolgens gaat het naar het appartement van zijn vader dat Tostee als vrijgezel betrekt. Het laatste beeld van Wright is gemaakt wanneer ze met Tostee de lift instapt. © rv.