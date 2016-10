Veiligheidssecretaris van Rio neemt ontslag na nieuw geweld

Door: redactie

12/10/16 - 03u38 Bron: Belga

© afp.

De veiligheidssecretaris van de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro is gisteren afgetreden omdat het geweld er toeneemt. José Mariano Beltrame is de man achter de pacificatie van de favela's.

"Secretaris José Mariano Beltrame Rio heeft aan de gouverneur van Rio gevraagd om de regering te verlaten", zei de deelstaatregering over de oprichter van de speciale politie-eenheden voor de pacificatie van de favela's.



Ondersecretaris

"Beltrame werd vervangen door zijn ondersecretaris Roberto Sa die zijn functies maandag zal overnemen", zei diezelfde regering wat later. Net als Beltrame is Sa commissaris van de federale politie. Als ondersecretaris heeft hij de installatie van de politie-eenheden vanaf 2008 gecoördineerd.



Confrontaties

Het ontslag van Beltrame, die bijna tien jaar het hoofd voor de veiligheid in Rio was, komt in de nasleep van confrontaties tussen politieagenten en drugshandelaars in een favela vlakbij de toeristische wijken van Rio. Daarbij vielen drie doden en vijf gewonden.