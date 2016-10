Franse soldaten zwaargewond in Irak door 'bomdrone'

Door: redactie

12/10/16

Peshmerga-strijders en Franse soldaten kijken naar een bewakingsdrone. (archieffoto) © afp.

Twee Franse soldaten zijn zwaargewond geraakt bij een aanval met een drone in Irak. De toestand van een van hen is kritiek. Twee Peshmerga-strijders werden bij dezelfde aanval gedood, aldus het Franse dagblad Le Monde. Het zou de eerste aanval door strijders van Islamitische Staat zijn op Franse soldaten, die is uitgevoerd met een drone. Een onbekend aantal Franse soldaten raakte gewond.