Poetin wil transparantie rond gebruik verboden middelen door atleten

Door: redactie

12/10/16 - 00u45 Bron: Belga

© reuters.

Vladimir Poetin heeft opgeroepen tot meer transparantie met betrekking tot atleten die vanwege medische redenen verboden middelen mogen gebruiken. "Misschien moeten we voor hen een aparte categorie in het leven roepen", stelde de Russische president gisteren op een sportforum. "Zo voorkomen we dat weldra alle overwinningen en records op naam komen van mensen die aan een chronische ziekte lijden."

Poetin vraagt zich af waarom atleten die verboden middelen nemen, ook al mogen ze dat vanwege medische redenen, daarover niet open kaart spelen. Het Wereldantidopingagentschap WADA kan en moet volgens hem nadenken over een beter systeem om de transparantie te bevorderen. "We zijn nu te weten gekomen - en het WADA ontkent dat niet - dat tientallen, zo niet honderden sporters die middelen gebruiken. Maar niemand weet dat. Het gebeurt allemaal in het geniep. Terwijl we het hier toch over sport hebben, niet over de ontwikkeling van een geheim wapen. Als een sporter om medische redenen een product gebruikt, heeft iedereen het recht dat te weten."



Hackerscollectief

In september maakte het Russische hackerscollectief Tsar Team (APT28), ook gekend onder de naam Fancy Bears, de vertrouwelijke medische gegevens van tientallen atleten openbaar. Daaruit bleek dat onder andere de Amerikaanse tennissers Serena en Venus Williams, de Spaanse tennisser Rafael Nadal, de Amerikaanse turnster Simone Biles en de Britse wielrenners Bradley Wiggins en Christopher Froome om medische redenen de toelating hebben om middelen te gebruiken die op de lijst met verboden producten van het WADA staan.