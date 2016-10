Passagiers zitten langs dood lichaam tijdens urenlange vlucht naar Moskou

Door: redactie

Een vrouw is tijdens een vlucht van het Turkse Antalya naar de Russische hoofdstad Moskou plots overleden. De piloten van luchtvaartmaatschappij Azur Air besloten de vlucht toch voort te zetten, terwijl haar lichaam onder een deken in het gangpad lag.

De vijftigjarige vrouw was samen met haar man onderweg naar huis na een vakantie in Turkije. Ze leed aan suikerziekte en kreeg ongeveer vijfenveertig minuten in de vlucht een aanval. Omdat ze haar insuline in haar ingecheckte bagage had zitten en niet bij zich had in de handbagage, kon het cabinepersoneel haar niet helpen. Waarschijnlijk leidde een acute hartaanval, wellicht veroorzaakt door het insulinetekort, tot haar plotse dood.



Hartproblemen

Volgens haar echtgenoot had de vrouw zichzelf een uur voor de vlucht nog ingespoten met insuline en ging ze er niet vanuit dat ze het tijdens de vlucht nog nodig zou hebben. Ze zou al eerder hartproblemen hebben gehad.



Nadat de vrouw overleden was, legde het cabinepersoneel een deken over haar heen, terwijl ze haar lichaam in het gangpad lieten liggen. De piloten besloten om door te vliegen naar Moskou en geen noodlanding te maken.