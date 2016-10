Sjiitische pelgrims in Kaboel beschoten: zeker 14 doden

Door: redactie

11/10/16 - 19u55 Bron: ANP

Een jonge toeschouwer bij de viering van Ashura dezer dagen in Kaboel. © afp.

In een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn deze avond sjiitische moslims beschoten, op de vooravond het feest van Asjoera, een van de belangrijkste op de sjiitische kalender. Daarbij zijn zeker 14 doden gevallen. Dat meldt het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Er vielen ook 36 gewonden.

Politie en ministerie hebben het over aanvallers die twee granaten gelanceerd hebben terwijl ze de moskee binnendrongen. Over het aantal aanvallers is nog geen duidelijkheid. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken, Sediq Sediqqi, had het eerder over drie schutters, van wie er twee gedood werden.



Het hoofd van de politie van Kaboel, Abdul Rahman Rahimi, van zijn kant heeft het over een "nog onduidelijk aantal aanvallers die het vuur openden en granaten in de menigte in de moskee gooiden. Een van de aanvallers werd gedood bij het begin van de aanval, en minstens één andere zit momenteel binnen in het gebouw vast."



De Kathe Sakhi-moskee bevindt zich in het westen van de hoofdstad, in de buurt van de universiteit. In die wijk wonen vele sjiieten.



De terreurdreiging tegen sjiieten en hun gebedsplaatsen wordt als bijzonder ernstig gezien, in de aanloop naar Asjoera.



Asjoera, dat woensdag gevierd wordt, herdenkt de dood van imam Hussein, de in 680 vermoorde kleinzoon van de profeet Mohammed. Zijn dood betekende tegelijk het begin van het sjiisme.



Bij de laatste aanslag op sjiieten in Kaboel, op 23 juli, vielen 84 doden. Die aanslag werd opgeëist door IS.