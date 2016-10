Vader krijgt schok van zijn leven wanneer hij zijn zoon een bank ziet overvallen op tv

De overvaller is op de beelden te zien met het geld in de hand. © kos.

Toen bewakingsbeelden van een voortvluchtige bankovervaller op tv werden getoond, had de politie van de Amerikaanse staat Indiana nooit kunnen vermoeden wie hen zou bellen.

Joshuia D. Bursey © Fort Wayne Police Department.

Een man telefoneerde naar het politiekantoor van Fort Wayne om te verklaren dat hij de gezochte dader kende. Het was zijn 32-jarige zoon.



De overvaller was goed herkenbaar omdat hij zijn gezicht niet had bedekt tijdens de geldroof in een filiaal van de Fith Third bank op 19 september. Hij toonde een briefje aan een bediende waarop stond geschreven: "Dit is een overval, hou je gedeisd en overhandig me geld. Dan zal niemand iets overkomen."



De bankbediende dacht eerst nog dat de 'klant' een grapje maakte en vroeg of hij het echt serieus meende. Toen de overvaller "ja' knikte, overhandigde hij een stapel bankbiljetten aan hem.



De vader van de overvaller vertelde aan de politie dat het om zijn zoon Joshuia D. Bursey ging nadat hij de bewakingsbeelden had gezien. Hij wist te melden dat zijn zoon op hotel zat. Maar toen agenten de accomodatie bestormde, was de vogel gaan vliegen.



De politie vaardigde daarop een arrestatiebevel uit. Vrijdag kon de overvaller dan gevat worden. Vandaag verschijnt hij voor de rechtbank.