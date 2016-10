Mysterieus Amerikaans ruimtetuig cirkelt al 500 dagen rond aarde, maar VS zegt niet waarom

Door: redactie

X-37B na een landing op de Vandenberg-luchtmachtbasis in Californië in 2014. © epa.

Is het een vliegtuig? Een satelliet? Een ruimtewapen? Het enige dat we weten over het onbemande ruimtetuig X-37B is dat het ondertussen al 500 dagen rond de aarde cirkelt. Wat het daar doet, is een raadsel.

© ap. X-37B werd op 20 mei 2015 door het Amerikaanse leger de ruimte ingestuurd. Daar beweegt het onbemande vliegtuig zich in het kader van een geheime missie al 500 dagen in een baan om de aarde. Wat de sonde daar doet en hoelang ze daar nog blijft is niet geweten.



X-37B maakt deel uit van het ruimteprogramma van de Amerikaanse luchtmacht en is het vierde toestel dat in het kader van het topgeheime project de ruimte werd ingestuurd. De eerste keer dat een dergelijke sonde werd gelanceerd was in 2010: toen vertoefde ze 224 dagen in de ruimte.



Volgens space.com volgde er een nieuwe missie in 2011, waarbij de shuttle na 468 dagen naar de aarde terugkeerde. De derde missie duurde nog langer: 675 dagen.



Het onbemande ruimtetuig wordt aangedreven door zonne-energie en werd gebouwd door Boeing. De sonde lijkt op NASA's bekende ruimteshuttle, die in 2011 na 30 jaar dienst buiten werking werd gesteld. De X-37B is echter veel kleiner: hij is slechts 9 meter lang en heeft een vleugelwijdte van 4,6 meter (in vergelijking van 37 meter en 23,8 meter voor de space shuttle). Lees ook VS lanceren opnieuw hun mysterieuze militaire spaceshuttle

