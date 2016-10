Waarom strijdstaat Ohio zo belangrijk is

Door: redactie

11/10/16

Voor acht op de tien Amerikanen is de economie het belangrijkste thema bij de verkiezingen. Zeker in sommige strijdstaten waar er sneller jobs verdwijnen dan er bijkomen.



VTM NIEUWS-journalist Romina Van Camp trok naar Ohio, de ultieme strijdstaat. Die ligt in de zogenaamde Rust Belt, letterlijk: roestgordel. Ooit bekend om zijn zware industrie, maar nu half verlaten en vergaan.