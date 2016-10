'Mini-Trump' wint zieltjes voor Donald in Pennsylvania

video Donald Trumps nieuwste troef in de verkiezingsstrijd is een schattig ventje uit Pennsylvania. Met de knul, die als miniversie van hemzelf moet doorgaan, probeerde de presidentskandidaat gisteravond tijdens een verkiezingscongres nieuw publiek voor zich te winnen.

© afp. © afp. © ap.

Met nog vier weken te gaan tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen lijken Donald Trumps kansen steeds verder te slinken. De schandalen rondom de Republikeinse kandidaat stapelen zich in sneltempo op en Clintons voorsprong in de opiniepeilingen groeit.



Reden genoeg om tijdens het verkiezingscongres in Pennsylvania zijn vaderlijke kant te laten zien. De kleine kerel in pak -met dezelfde haarcoupe als de blonde Trump- werd door het publiek overgedragen aan de presidentskandidaat. Die nam de jongen in zijn armen en gaf hem een kus op de wang. Tot groot genoegen van de aanwezige aanhang van Trump, die luid applaudiseerde.



Trump vroeg de jongen of hij terug wilde naar zijn ouders of bij hem wilde blijven, waarop de peuter antwoordde: "Trump!''.



Het is nog te vroeg om verstrekkende conclusies te trekken over de invloed van het debat van afgelopen zondag. Drie organisaties peilden al wel snel de mening van kijkers van het debat, en in alle drie de peilingen wees een meerderheid Clinton aan als winnaar.



Nationale peilingen geven niet het meest nauwkeurige beeld van hoe de kandidaten ervoor staan, aangezien de verkiezingen hoofdzakelijk draaien om een reeks zogenoemde 'swing states'. Maar ook in de staten waar normaal gesproken beide kandidaten kans maken om te winnen -zoals Florida, Pennsylvania en Virginia- loopt Clinton uit op Trump.



Fanatieke aanhang

En dan is er nog de vraag wat voor effect de presidentsverkiezingen zullen hebben op de Republikeinse meerderheid in het Congres. Een aantal partijprominenten keerde Trump vorige week de rug toe nadat de veelbesproken 'pussy-video' gelekt was. Hiermee lijken ze Trumps fanatieke aanhang -van wie veel Republikeinen zelf ook afhankelijk zijn voor hun herverkiezing- tegen zich in het harnas gejaagd te hebben.



Als Trumps trouwste fans op 8 november enkel op 'The Donald' stemmen, komt voor de Democraten niet alleen een meerderheid in de Senaat in zicht maar ook in het Huis van Afgevaardigden. Een nachtmerriescenario voor de Republikeinse partij.