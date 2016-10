Door: redactie

11/10/16

In de VS hebben intussen al 60 vooraanstaande republikeinen gemeld dat ze volgende maand niet op Donald Trump gaan stemmen, hun eigen kandidaat. De meesten wàren al niet blij met hem, maar de video met seksistische uitspraken van afgelopen weekend was de druppel. Trump is dus eenzamer dan ooit, maar blijft iedereen aanvallen.