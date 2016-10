Zwaarste luchtaanvallen sinds dagen op Aleppo

Door: redactie

Na dagen van relatieve rust zijn vandaag bij nieuwe luchtaanvallen op het fel bevochten Aleppo minstens twaalf mensen gedood. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldde vandaag dat de bombardementen op de rebellengebieden in het oosten van de gedeelde stad werden uitgevoerd door Russische gevechtstoestellen.

Onder de doden in de wijken Bustan al-Qasr, Ferdous en al-Katarigi bevonden zich ook vier kinderen. Volgens activist Mahmut Raslan hebben de Russische gevechtsvliegtuigen daarbij minstens een bunker doorborende bom gedropt.



Een week geleden nog had het Syrische leger meegedeeld dat het zijn aanvallen op Aleppo zou verminderen, opdat burgers het door rebellen gecontroleerde oostelijke deel van de stad zouden kunnen verlaten. Gisteren had het regime op de staatstelevisie verkondigd dat ook rebellen het belegerde deel van van Aleppo met lichte wapens mochten verlaten. Gelijkaardige aankondigingen uit het verleden bleken schijnmanoeuvres te zijn.



In de noordelijke grootstad wordt de zwaarste strijd gestreden in de Syrische burgeroorlog. Aanhangers van het regime controleren het westen van Aleppo, de rebellen het oosten. Dat deel van de stad kreeg eind september de meest hevige aanval van de Syrische en Russische luchtmacht te verduren sinds het begin van het conflict in 2011.



VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura heeft onlangs nog gewaarschuwd dat Oost-Aleppo tegen Kerstmis mogelijk volledig verwoest zal zijn.