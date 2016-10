"Vrouw in rolstoel verkracht door asielzoekers in Zweden"

Door: redactie

11/10/16 - 15u28 Bron: RT.com

Visby ziet er normaal gezien vredig uit. © Thinkstock.

Op het Zweedse eiland Gotland is een vrouw in een rolstoel het slachtoffer geworden van een groepsverkrachting. Volgens de Zweedse krant Aftonbladet waren de daders asielzoekers. Zes verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten, wat tot woede leidde bij de lokale bevolking. Er werden verschillende protestmarsen georganiseerd en een vluchtelingencentrum werd bekogeld met stenen.

De laffe aanval gebeurde al op 2 oktober in Visby, de grootste stad van het eiland. Het slachtoffer nam naar eigen zeggen een taxi naar huis, samen met de man met wie ze iets gaan eten was. Op een bepaald moment moest ze naar het toilet, hij bood haar aan om naar zijn verblijfplaats te gaan.



"Ze ging akkoord zonder er zich verder vragen bij te stellen", aldus haar advocaat Staffan Fredriksson. "Maar toen heeft hij misbruik gemaakt van de situatie. Andere mannen kwamen plots opdagen en ze begonnen haar te verkrachten. Waar ze vandaan kwamen, wist ze niet. Die hel heeft voor haar enkele uren geduurd. Ze verstijfde en kon fysiek geen weerstand bieden. Ze riep wel 'nee', maar daar luisterden ze niet naar." Na de vreselijke beproeving lieten ze haar gewoon achter. Ze slaagde er in in haar rolstoel te kruipen en weg te rijden. Nordiska motståndsrörelsen demonstrerade under söndagen i centrala Visby https://t.co/C21WmHBC1M #NAZIST #SEKTEN #NMR #VISBY pic.twitter.com/WhI6Nse3zK — -= AnonSweden =- (@AnonswedenInfo) October 9, 2016

Haar verwondingen werden onderzocht door een dokter. "Ze is nu compleet van de kaart", aldus de advocaat. Zes mannen -allen twintigers- werden opgepakt. Een van hen kwam snel op vrije voeten, de vijf anderen werden vorige woensdag vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.



De Zweedse politie gaf geen verdere details vrij. Een Facebookpost over het incident diende wel verwijderd te worden omdat er te veel giftige reacties op kwamen. "We mogen geen info over nationaliteit of andere info zoals de leeftijd geven", klonk het.



Volgens 'Expressen' gaat het om asielzoekers en vond de verkrachting plaats in een vluchtelingencentrum. Op sociale media circuleert ook een filmpje waarin de daders te zien zouden zijn. "Omon"-styrkor mot lokala folkyttringar! - Moskva, Kina, Kairo, Turkiet...? Nej, VISBY! Hur kan makten köra så fel? Tänk..!! #svpol #gotland pic.twitter.com/qN98LUI2yy — Reinhart Lindemann (@PlatonInABox) Sat Oct 08 00:00:00 MEST 2016