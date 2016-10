"Harde Brexit kan de Britten tot 66 miljard pond per jaar kosten"

Door: redactie

Indien de Britse regering voor een zogenaamde 'harde Brexit' kiest, dan kan dit het Verenigd Koninkrijk tot 66 miljard pond (73 miljard euro) per jaar kosten aan belastinginkomsten. Het zou gaan om een krimp van het bbp met 9,5 procent, zo blijkt vandaag uit nieuwe cijfers die via de krant The Times gelekt werden.

Bij een harde Brexit zou het VK de Europese eengemaakte markt verlaten en overschakelen op de handelsregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het gelekte document van het ministerie van Financiën waarschuwt de regering van premier Teresa May dat dergelijk scenario het land duur te staan kan komen.



Volgens het document schat het ministerie van Financiën dat het bruto binnenlands product na 15 jaar 5,4 tot 9,5 procent lager zou zijn indien het land de EU verlaat zonder een nieuwe overeenkomst met de Unie, met een gemiddelde schatting van -7,5 procent, zo schrijft ook The Independent. Dat zou een netto-impact op de overheidsfinanciën hebben van 38 tot 66 miljard pond, hoofdzakelijk door de kleinere economie en handel.



De nieuwe cijfers breien voort op een, door het leave-kamp fel bekritiseerde, studie die toenmalig financiënminister George Osborne publiceerde in de aanloop naar het referendum waarbij de Britten zich eind juni uit de Europese Unie stemden.



Volgens de Britse media heeft Brexit-minister David Davis alleszins herhaaldelijk zijn voorkeur voor de drastische boedelscheiding geuit. De aanhangers van de 'softe Brexit' verkiezen een scenario waarin het land in de eengemaakte markt blijft en dus handel kan blijven voeren zoals voorheen. Europa lijkt in zo'n scenario niet te willen inbinden op het vrij verkeer van personen. Volgens premier Theresa May wordt uiterlijk in maart de procedure gestart die moet leiden tot het vertrek uit de EU.