Spoorverkeer in treinstation in Zuid-Duitsland na bomalarm hervat

Door: redactie

11/10/16 - 13u18 Bron: Belga

Het treinstation in Zuid-Duitse Rastatt werd dinsdagmorgen rond 9.15 uur geëvacueerd en alle spoorverkeer stilgelegd door een bomalarm. Dat deelde de politie mee. Het is onduidelijk waarom het bomalarm werd gegeven. De ontmijningsdiensten en explosievenhonden zochten naar mogelijke verdachte paketten, maar vonden niets. Daarop lieten de autoriteiten het station terug openen en verloopt alles weer normaal.

