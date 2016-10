Zwangere vrouw schrikt zo hard van griezelclown dat ze vroegtijdig bevalt

Door: redactie

11/10/16

De trend van de griezelclowns waait over uit de VS, waar het de jongste jaren rond Halloween een traditie is geworden mensen de stuipen op het lijf te jagen. © thinkstock.

De trend waarbij mensen verkleed als enge clowns voorbijgangers de stuipen op het lijf jagen met een wapen, heeft in het Engelse Whitwick voor een vroeggeboorte gezorgd. Toen de vrouw schrok van een als 'killer clown' verklede tienerjongen die plots opdook, kreeg ze weeën. Ze beviel daardoor een maand eerder, zo stelt een vriend van de vrouw op Facebook.