"Een mirakel": Indiase jongen ziet de wereld eindelijk zoals het hoort

U heeft hem hier al eens de revue zien passeren: Mahendra Ahirwar, de jongen wiens hoofd helemaal ondersteboven hing. Dankzij een baanbrekende operatie is de 13-jarige Indiër er nu helemaal bovenop. Eindelijk kan hij dezelfde dingen doen als zijn leeftijdsgenoten, zoals naar school gaan bijvoorbeeld. "Het is een mirakel. Zijn nek staat weer zoals het hoort, zijn leven is totaal veranderd", aldus zijn vader Mukesh.

Congenitale myopathie heet de zeldzame aandoening waar Mahendra aan leed. Zijn nekspieren raakten er zodanig door verzwakt dat zijn hoofd in die onnatuurlijke positie belandde. Stappen of rechtstaan kon hij niet, om te eten of naar het toilet te gaan had hij assistentie nodig.



Zijn ouders zochten jarenlang hulp, maar niemand kon een oplossing bieden. Tot een vrouw uit Liverpool zijn verhaal las en een geldinzamelingsactie opstartte. Met die ruim 13.000 euro kon ruggengraatspecialist Rajagopalan Krishnan aan de slag, het resultaat overtreft de stoutste verwachtingen.

"Het was hartverscheurend om hem vroeger te zien", gaat Mukesh verder. "We waren hem bijna kwijt. Toen zijn nek zo gebogen was, was hij te verlegen om te praten. Nu voelt hij zich normaal en stijgt zijn zelfvertrouwen zienderogen. Hij zegt zelf dat het verschil met vroeger nauwelijks in woorden uit te drukken is."



In de donkerste periode hadden zijn ouders zelfs liever dat Mahendra zou sterven. "Ik kon het niet meer aan om hem zo te zien lijden", verklaarde zijn moeder Sumitra. "Hij kon niets zelf doen, hij zat daar maar in een hoekje van de kamer. Dat is geen leven. Ik moest hem overal naartoe dragen, zoals een baby. Wat moesten we met hem aanvangen als hij nog groter werd? Als dokters hem niet konden behandelen, was het beter dat God zich over hem ontfermde."

Zijn zussen Surendra (11) en Manisha (14) gingen allebei naar school. En zijn oudere broer Lalit (17) trachtte werk te vinden. Intussen zat Mahendra eenzaam thuis, zelfs zijn vrienden lieten hem links liggen.



"Zijn verhaal greep me zo hard aan", vertelt Julie Jones. "Wat als mijn zoon zich in die situatie zou bevinden, vroeg ik me constant af. Iedereen wilde wel helpen, maar niemand deed iets. Vandaar dat ik de stap gezet heb om een crowdfundingpagina op te richten." Na 28 dagen had de vrouw op die manier al 12.000 pond ingezameld. Nooit had de schoolcoördinatrice verwacht dat ze met haar actie zo'n wezenlijk verschil zou maken.

De familie ondernam intussen de tocht vanuit hun dorp naar hoofdstad New Delhi. Een vermoeiende treinrit van duizenden kilometers werd het, maar de beloning zou snel volgen. Mahendra kwam terecht bij het team van Krishnan, een gereputeerde chirurg die na vijftien jaar in het Verenigd Koninkrijk teruggekeerd is naar India om daar delicate ingrepen voor zijn rekening te nemen. De schijven in zijn nek werden weggenomen en vervangen door bottransplantaat van zijn bekken. Een metalen plaat moet daarnaast zijn nek recht overeind houden. De operatie duurde in totaal tien uur.



Nu -zeven maanden later- straalt Mahendra als nooit tevoren. "Eindelijk kan ik zeggen dat we als familie gelukkig zijn. Ik voel me zo gezegend. Zijn moeder en ik hadden nooit gedacht dat hij op een dag naar school zou kunnen gaan. Nu kán het eindelijk, daar moeten we dus voluit voor gaan."