11/10/16 - 11u54 Bron: Belga

De Russische president Vladimir Poetin stelt zijn reis naar Frankrijk volgende week uit wegens de hele problematiek rond de aanvallen van het Russische leger in Syrië. De bedoeling was net om een werkvergadering over Syrië te houden. Dat meldt het Elysée.