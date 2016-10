Door: redactie

11/10/16

Koning Filip en koningin Mathilde zijn in Japan voor een staatsbezoek van vijf dagen. Er reizen ook honderdtwintig zakenlui mee, want Japan is een belangrijke handelspartner van België. De komende dagen worden er meer dan veertig akkoorden tussen bedrijven en universiteiten getekend. Maar eerst laten Filip en Mathilde zich onderdompelen in de Japanse cultuur.