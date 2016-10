Rusland legt Europese mensenrechtencommissaris "onaanvaardbare beperkingen" op

Door: redactie

11/10/16 - 11u35 Bron: ANP

Europees mensenrechtencommissaris Nils Muiznieks. © Karel Deurinckx.

De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Nils Muiznieks, reist niet af naar Rusland. De autoriteiten hebben hem "onacceptabele beperkingen" opgelegd, liet hij vandaag weten.

Zo zou zijn bezoek aan Moskou maximaal 48 uur mogen duren, waardoor hij onvoldoende tijd heeft om met alle relevante partijen te praten en gesprekken buiten de hoofdstad te voeren. Het is de eerste keer dat een mensenrechtencommissaris om deze reden een bezoek afzegt.

Muiznieks bezoek zou in het teken staan van de persvrijheid en het werk van maatschappelijke organisaties. Zij moeten zich als 'buitenlandse agent' inschrijven als ze geld uit het buitenland ontvangen. De commissaris heeft daar bij zijn laatste bezoek in 2013 herhaaldelijk kritiek op geleverd. Hij gaat de mensenrechtensituatie in Rusland nu van een afstand beoordelen en daarop ook commentaar leveren.



De Raad van Europa is een intergouvernementele organisatie die het wel en wee van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in Europa in de gaten houdt.