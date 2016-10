Moordverdachte belde vader na wild drank- en seksfestijn: "Ik heb haar niet van balkon geduwd"

© rv.

In Brisbane vindt een ophefmakend moordproces plaats. Gable Tostee wordt verdacht van de moord op zijn Tinderdate, de Nieuw-Zeelandse Warriena Wright, die op 8 augustus 2014 veertien verdiepingen naar beneden viel van Tostees appartement in Surfers Paradise in het Australische Gold Coast. "Ik heb haar niet van het balkon geduwd", hoorde de jury hem op het proces zeggen aan de telefoon tegen zijn vader. Eerder werd ook al een huiveringwekkend audiofragment afgespeeld in de rechtszaal over de laatste momenten van Wrights leven.

"Dag papa, ik heb hier wat voor", zegt Gable Tostee aan zijn vader, die hij na de fatale val van Warriena Wright van zijn balkon belde. "Ze bleef mij maar slaan en zo, en ik heb haar op het balkon gezet en de deur op slot gedaan. Ik vrees dat ze gesprongen is."



Tostee vraagt dat zijn vader hem komt oppikken. "Er zijn hier wel een miljoen flikken. Ik heb het vlaggen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb dit niet veroorzaakt. Ik heb haar niet geduwd of zo." Als zijn vader hem vraagt of hij naar het ziekenhuis moet, antwoordt hij kalm: "Nee, waarom?" "Omdat dit traumatisch is", zegt zijn vader.



Gable Tostee, die op het proces terechtstaat voor de moord op Warriena Wright, pleit onschuldig. Aan de telefoon vertelt hij zijn vader over de wilde avond met Wright, met seks en veel drank. "Ik heb haar echt niet van het balkon gesmeten, zoiets zou ik nooit doen", zegt hij aan zijn vader. Op dat moment wist hij nog niet dat Wright haar val niet had overleefd. "God, ik hoop dat ze niet dood is. Maar wat als dat wel zo is? Wat als ze gesprongen is? Dit is zo fucked up. Waarom overkomt mij dit toch?"



Hij toont zich meteen ook ongerust over de situatie omdat hij vreest niet te kunnen bewijzen dat hij haar niet van het balkon geduwd heeft. "Ik heb wel selfies van ons beiden, maar geen bewijs dat ze zo agressief was." Zijn vader probeert hem dan gerust te stellen. "De waarheid zal wel uitkomen." Dat is alvast de bedoeling van het lopende proces. Volgens de aanklager wou Wright vluchten voor Tostee, hing ze aan het balkon te bengelen en viel ze neer. Ze overleed aan de veelvuldige verwondingen aan haar hoofd.



Gisteren kreeg de jury ook al een audiofragment te horen waarop de Nieuw-Zeelandse duidelijk heel erg dronken was. Ze was nauwelijks verstaanbaar en bleek gewelddadig tegen de 30-jarige Gable Tostee. "Ik heb al wat mafkezen ontmoet via Tinder", kon je de beschuldigde horen zeggen. "Jij bent een psychopate".

