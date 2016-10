Australische oppositie verwerpt referendum over homohuwelijk

Door: redactie

De premier van Australie, Malcolm Turnbull (links) en oppositieleider Bill Shorten. © ap.

De Australische oppositiepartij Labor heeft beslist om het voorstel van de regering om een referendum te organiseren rond het homohuwelijk te verwerpen, en vraagt in de plaats daarvan een stemming in het parlement.

Premier Malcolm Turnbull diende vorige maand een wetsvoorstel in voor een verplicht referendum dat zou plaatsvinden in februari over het al dan niet invoeren van het homohuwelijk. "Labor zal zich verzetten tegen het dure referendum dat verdeeldheid zaait", aldus oppositieleider Bill Shorten vandaag. "Het referendum kan schade berokkenen aan homoseksuele en lesbische mensen. Ik heb veel mensen ontmoet en naar hen geluisterd, en ik kan niet met een goed geweten aanbevelen om het referendum te steunen, door de schade die het kan berokkenen, vooral aan de kinderen."



Vrije stemming

"Labor wil op de snelste, goedkoopste en minst schadelijke manier een homohuwelijk toelaten. Daarom willen we een vrije stemming in het parlement", aldus Shorten nog. Er waren ook bezwaren tegen de kostprijs van het referendum: de overheid had aangekondigd 170 miljoen Australische dollar (115,5 miljoen euro) opzij te zetten voor het referendum, en nog eens 15 miljoen (10 miljoen euro) voor de campagnes van de voor- en tegenstanders.



Het parlement debatteert deze middag over het wetsvoorstel, al betekent de beslissing van Labor het doodsvonnis voor het voorstel van Turnbull.



Discriminatie bannen uit huwelijkswetgeving

Amnesty International Australia is tevreden over de verwerping van het referendum. "Dit is goed nieuws. Nu het referendum dood is, moet Malcolm Turnbull de weg vrijmaken om het parlement zijn job te laten doen en een wet te laten goedkeuren om discriminatie uit de huwelijkswetgeving te bannen", aldus de mensenrechtenorganisatie op Facebook.



Premier Malcolm Turnbull liet al weten dat hij zijn nederlaag niet zal toegeven. "Labor heeft niets gedaan om vooruitgang te boeken rond het homohuwelijk in de zes jaar dat het in de regering zat. En nu zetten ze als oppositiepartij de ontwikkelingen stop", aldus de regeringscoalitie in een persbericht dat gepubliceerd werd op de website van de openbare omroep ABC. "In plaats van met de overheid samen te werken om deze kwestie op te lossen, hebben Bill Shorten en Labor ervoor gekozen om een politiek spel te spelen met de levens van homoseksuelen. Hun cynische beslissing deze ochtend zal er zeker voor zorgen dat dit debat nog jaren gevoerd zal worden."