Burundi weigert kritische VN-onderzoekers

11/10/16 - 05u36 Bron: ANP

Het hoofdkantoor van de VN commissie voor de mensenrechten in Burundi. © afp.

Burundi heeft drie onderzoekers van de Verenigde Naties die zich kritisch hebben uitgelaten over de mensenrechtensituatie de toegang tot het land geweigerd. Dat meldt de BBC.

De onderzoekers stelden in een rapport van vorige maand dat duizenden mensen zijn gemarteld, verdwenen en seksueel zijn misbruikt tijdens politiek geweld in het Afrikaanse land. Ze waarschuwden tevens dat door het oplaaiende geweld genocide op de loer ligt.



Internationaal Strafhof

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft een vooronderzoek ingesteld naar het geweld waarin Burundi sinds de omstreden herverkiezing - en daarop volgende mislukte staatsgreep - van president Pierre Nkurunziza is afgegleden. Sindsdien groeit de repressie tegen oppositie en maatschappelijke organisaties. De persvrijheid is zo goed als verdwenen.



"Echt vrij"

Burundi werkt niet mee aan het onderzoek van het Strafhof en heeft in augustus geweigerd een VN-politiemacht toe te laten. Ook bleek deze week dat het land het lidmaatschap van het ICC wil opzeggen. Dit om te zorgen dat Burundi 'echt vrij' kan zijn, aldus vicepremier Gaston Sindimwo in een verklaring.