Bruid laat zich betasten op trouwfeest om huwelijksreis te betalen

Door: redactie

11/10/16 - 04u51 Bron: YouTube

video Je wil trouwen maar je hebt geen geld voor een huwelijksreis. Wat te doen? In China hebben ze schijnbaar een heel lucratieve, maar niet al te vrouwvriendelijke oplossing gevonden voor dit dilemma. Huwelijksgasten mogen tegen betaling ongegeneerd aan de borsten van de bruid zitten.

Op beelden van een bruidsfeest die op YouTube opdoken, is te zien hoe een bruidje zich ongegeneerd laat betasten door haar mannelijke gasten. Ze is zelf ook niet al te flauw en drukt verschillende mannen met hun hoofd tegen haar boezem.



Het hele tafereel is opgenomen en op YouTube gezet. Volgens de commentaren zou het gaan om een traditie die 'geluk' zou brengen. Wij zijn vooral benieuwd naar wat de bruidegom - die nergens te bekennen valt - van de bizarre traditie vindt.



Of het koppel het benodigde geld bij elkaar geraapt heeft voor hun huwelijksreis, wordt niet vermeld.