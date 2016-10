Vredesonderhandelingen tussen Colombia en ELN starten eind oktober

Door: redactie

De Colombiaanse overheid en de guerillabeweging ELN starten op 27 oktober in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito hun vredesonderhandelingen. Dat hebben beide partijen vandaag aangekondigd in een persbericht.

"De degelaties van de regering en ELN (Ejército de Liberación Nacional, Nationaal Bevrijdingsleger) hebben beslist om op 27 oktober in Quito rond openbare onderhandelingstafel gaan zitten", klinkt het in een gezamenlijk persbericht dat werd voorgelezen op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Caracas.



Volledige vrede

President Juan Manuel Santos, die vorige week nog de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor het vredesakkoord dat zijn regering afsloot met de guerilleros van de FARC, reageerde dat het vredesakkoord met ELN er een zal zijn van "volledige vrede" in Colombia. "Met de guerilla van ELN zoeken we al drie jaar naar onderhandelingen om ook met hen een einde te maken aan het conflict. En vandaag hebben we goed nieuws. Vandaag zetten we stappen vooruit met ELN. Het wordt een volledige vrede!", zegt hij.



De twee partijen zullen er vanaf 27 oktober alles aan doen "om een omgeving te creëren die de vrede in de hand zal werken".



Begin maart

Het begin van de gesprekken tussen Colombia en ELN was gepland voor begin maart, maar toen werd geen vooruitgang geboekt omdat ELN weigerde gijzelaars vrij te laten, wat voor de overheid de belangrijkste voorwaarde was om de onderhandelingen aan te vatten. Ondertussen heeft ELN in drie weken tijd drie gijzelaars vrijgelaten, en voor 27 oktober zouden er nog twee opnieuw op vrije voeten komen.



De vredesonderhandelingen worden gesteund door de regeringen van Ecuador, Cuba, Chili, Noorwegen en Brazilië.



Referendum

Op 3 oktober stemden de Colombianen tijdens een referendum nog tegen het vredesakkoord tussen de regering en de FARC, de grootste guerillabeweging in het land. De tegenstanders van dat akkoord bekritiseren vooral dat de guerrilleros niet gestraft worden voor het geweld tijdens het conflict, dat meer dan vijftig jaar geleden van start is gegaan, en dat de guerrillabeweging wordt omgevormd in een wettelijke politieke beweging.