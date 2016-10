Drie doden bij schietpartij vlakbij toeristische wijken in Rio de Janeiro

Door: redactie

11/10/16 - 03u33 Bron: Belga

© afp.

Bij een schietpartij tussen drugshandelaars en politieagenten in de favela Pavao-Pavaozinho, die vlakbij de toeristische wijken van Rio de Janeiro Copacabana en Ipanema liggen, zijn drie doden gevallen en verschillende mensen gewond geraakt, onder wie een politieagent.

Twee "criminelen" die gewond waren overleden in het ziekenhuis en een derde "is van een rots op een heuvel in de favela gevallen en is overleden", aldus de militaire politie in een persbericht. Bij de schietpartij raakte onder meer de commissaris van de vredespolitie lichtgewond.



Acht kilo cocaïne

Acht drugshandelaars werden opgepakt en de politie na "ongeveer acht kilogram cocaïne" en wapens in beslag. Volgens ooggetuigen waren na de bewuste schietpartij nog schoten te horen in de favela. En ook in de favela Cidade de Deus, in het westen van Rio, vond dinsdagochtend een schietpartij plaats tussen politieagenten en drugdealers.



Rio de Janeiro, een megapool met 6,5 miljoen inwoners, kent een grote sociale ongelijkheid en een hoge graad van criminaliteit, die wordt gevoed door zwaar bewapende drugsbendes.