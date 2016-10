Obama roept noodtoestand uit in North Carolina na Matthew

Bewerkt door: Redactie

De Amerikaanse president Barack Obama heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de staat North Carolina vanwege de schade die orkaan Matthew heeft aangericht, meldt het Witte Huis.

Door het uitroepen van de noodtoestand komen onder andere federale organisaties in actie. Afgelopen donderdag riep Obama ook al de noodtoestand uit voor de staten Florida en South Carolina, toen Matthew het vasteland nog moest bereiken.



Minstens 21 doden

Volgens CNN zijn in de VS ten minste eenentwintig mensen om het leven gekomen door de storm. Elf mensen kwamen om in North Carolina. Afgelopen weekend moesten duizenden inwoners van North Carolina uit hun huizen en auto's worden geëvacueerd. In het stadje Wilmington werd 46 centimeter regenval gemeten.



Haïti

Voordat Matthew de VS schampte, zwiepte de orkaan over Haïti. Daar is de schade enorm, vooral in het zuiden van het land. Bijna 900 mensen kwamen om het leven. De VN willen de komende maanden 100 miljoen euro beschikbaar stellen voor noodhulp. Het geld is bestemd voor voedsel, schoon water en onderdak voor mensen die hun huizen zijn kwijtgeraakt.