Altijd al in het Witte Huis willen wonen? Hier is uw kans!

Door: redactie

11/10/16 - 01u19 Bron: The Washington Post

De replica van het Witte Huis aan de Georgetown Pike in McLean, Virginia. Dit optrekje zal waarschijnlijk geveild worden voor een bedrag tussen de zes en zeven miljoen dollar. © kos.

Wie na de familie Obama het Witte Huis betrekt, blijft nog een maandje spannend. Dacht u altijd dat een dergelijke woning alleen was weggelegd voor de Trumps en Clintons van deze wereld? Dan heeft u het mis: ook zonder presidentiële ambities kan u uw intrek in een wit paleis nemen. Er zijn er namelijk twee op de markt.

De replica's liggen in de plaats McLean in de staat Virginia op twee mijl (zo'n vijf kilometer) afstand van elkaar en hebben alles wat iemand met presidentiële ambities zich maar kan wensen: hoge pilaren, een halfronde portiek, zelfs een 'Truman balkon', indien gewenst. Uw voorkeur kan natuurlijk ook van uw budget afhangen: het ene huis kost een luttele 2,69 miljoen dollar, het andere werd twee jaar geleden voor zeven miljoen dollar verkocht en zal later deze maand voor een gelijkaardig bedrag geveild worden. Dit laatste huis, gelegen aan de Georgetown Pike in McLean en in de volksmond het 'mini witte huis' genoemd, werd gebouwd in 1989 en is een exacte replica van het beroemde adres op 1600 Pennsylvania Avenue in Washington, maar heeft geen rozen- of groentetuin, zoals het echt Witte Huis heeft. Ze heeft daarentegen wel een fontein, zwembad met bar, hot tub, twee buitenkeukens, verschillende patios en een garage waar maar liefst vier auto's in kunnen.

© kos. © kos. © kos.

Zes slaapkamers, tien badkamers

Binnen zijn er zes slaapkamers en tien badkamers. Er is een formele eetkamer, en een formele woonkamer - beide met hun eigen haardvuur. Er is een muziekkamer van twee verdiepingen evenals een 'familiekamer' van twee verdiepingen, een bibliotheek, een spelletjeskamer, een salon en een keuken met ontbijtgedeelte en een zonnekamer. De keuken heeft granieten aanrechten, twee gootstenen, een gasoven met afzuigkap, een elektrische kookplaat, een wijnkoeler, koelkast en maar liefst twee afwasmachine. De hoofdslaapkamer heeft een haardvuur, een indoor balkon, minibar.



Er is ook nog een danszaal, een recreatiekamer, spelletjeskamer, theaterzaal, fitnesskamer, gastenverblijf en een wijnkelder. In 2014 werd dit huis voor bijna zeven miljoen Amerikaanse dollar verkocht. De huidige waarde wordt geschat tussen de 3,8 en 3,9 miljoen dollar. Kopers moeten een deposito van 50.000 dollar kunnen voorleggen.



Vooral voor buitenlanders

Er zijn wel meerdere 'Witte Huizen' in de Verenigde Staten. Opvallend is dat deze vaak gebouwd zijn door immigranten die het in Amerika 'gemaakt' hebben. Onder de potentiële kopers zitten ook veel vermogende 'nieuwe' Amerikanen. "Ik denk dat Amerikanen wel houden van het concept van het Witte Huis, maar dat ze er niet per se zelf in zouden willen wonen", zegt de vriend van de Vietnamees-Amerikaanse eigenaar van een van de te koop staande Witte Huizen. "Deze markt is vooral voor buitenlanders, die dan kunnen zeggen dat ze naar Amerika zijn gegaan en nu in 'Het Witte Huis' wonen."