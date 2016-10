Jogger doodt met één vuistslag voorbijganger

Door: redactie

10/10/16 - 23u38

Een onbekende jogger heeft in de Australische stad Brisbane met één vuistslag de dood veroorzaakt van een 48-jarige voorbijganger. Op klaarlichte dag kwam het zaterdag rond 10.15 uur tot een woordenwisseling tussen de twee. Wat de precieze aanleiding was, is niet duidelijk.