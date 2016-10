Schokkende beelden: meisje ontdekt hoe erg haar ouders er aan toe zijn na overdosis heroïne

Sven Van Malderen

10/10/16 - 23u49 Bron: New York Post

Schokkende beelden uit Amerika: een meisje ontdekt hoe haar ouders compleet uitgeteld in de sofa en op de grond liggen na een overdosis heroïne. Hevig zweten, ogen die glazig staan, geen enkele reactie als ze door elkaar geschud worden,... De symptomen liegen er niet om.

Wie de jongen is die haar vergezelt, is niet bekend. Hij stapt meteen op de vrouw af, maar krijgt geen leven in haar. "Doe dat toch niet. Sta recht", klinkt het uit zijn mond.



Het meisje schijnt intussen met het licht van haar gsm in hun ogen, zonder resultaat. "Ze zijn compleet van de wereld", klinkt het. "Je kan dat echt niet doen als je kinderen in de buurt zijn. Deze shit is echt niet leuk."



Het meisje onderneemt nog een laatste poging door meermaals tegen het been van haar vader te schoppen, maar ook dat levert in eerste instantie niets op. "Hij voelt het niet eens, zo high is hij op dit moment", zegt ze.



"Zie hem zweten, het lijkt alsof er iemand een emmer ijswater over hem heen gegoten heeft", antwoordt hij. Helemaal op het eind lijkt de man dan toch een poging te doen om recht te krabbelen. De beelden, die vorige zaterdag op Liveleak geplaatst werden, zijn intussen al meer dan 150.000 keer bekeken.



Enkele dagen geleden filmde een Amerikaan ook al hoe een koppel op straat in elkaar gestuikt was. Ook zij hadden een overdosis heroïne genomen.