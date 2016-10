Ook Nederland heeft een 'horrorclown'

Michelle Sakkers

10/10/16 - 22u32 Bron: AD.nl

Almere De politie in de Nederlandse stad Almere waarschuwt buurtbewoners in de wijk Almere Buiten na diverse meldingen voor een zogenaamde 'killer clown'. Met een mes in zijn handen zou hij kinderen bang maken door achter ze aan te rennen. De politie zegt de zaak zeer serieus te nemen.