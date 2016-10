Ze spraken af via Tinder. Zeven dagen later viel ze 14 verdiepingen naar beneden van zijn balkon

Koen Van De Sype

TOSTEE TRIAL UPDATE: Neighbour saw victim's legs dangling from balcony moments before her death. https://t.co/ucjW5b3gJU #9News pic.twitter.com/6pqVWGKcCV — Nine News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) 10 oktober 2016

Wat is er precies gebeurd tijdens de nacht van 7 op 8 augustus 2014 in het appartement van Gable Tostee (30) in het Australische Surfers Paradise? Op die vraag wordt een antwoord gezocht tijdens een moordproces dat van start is gegaan in Brisbane. Tostee had begin augustus 2014 de Nieuw-Zeelandse Warriena Wright (26) leren kennen via Tinder. Een week later viel ze van zijn balkon 14 verdiepingen naar beneden, nadat buren haar "nee, nee, nee, laat me alsjeblieft naar huis gaan" hadden horen roepen. Wat er gebeurde in de uren voor haar dood, is één groot mysterie.