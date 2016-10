"Opgepakte terreurverdachte had luchthaven Berlijn op het oog"

Door: redactie

De terreurverdachte uit Syrië die in Leipzig opgepakt werd, had volgens de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst vermoedelijk een luchthaven in Berlijn op het oog. Dat heeft het hoofd van de Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, vandaag gezegd tegen de publieke zender ARD.

Zijn dienst kwam begin september ter ore dat de terreurorganisatie Islamitische Staat een aanslag beraamde. Tot afgelopen donderdag was de dienst druk bezig om te achterhalen wie die zou kunnen plegen. Jaber Al-Bakr (22), die in een flat in Chemnitz verbleef, werd in het oog gehouden. Toen hij de volgende dag in een 1 eurowinkel een lijmpistool met patronen kocht, gingen de alarmbellen af. "Dit zou het laatste bestanddeel voor een bom kunnen zijn." Zaterdag deed de politie een inval in de flat, maar de Syriër wist te ontkomen. In de woning werd 1,5 kilo springstof gevonden. Een klopjacht met honderden agenten volgde. De gevluchte Syriër vond onderdak bij landgenoten in Leipzig, die Al-Bakr uiteindelijk vastbonden en overdroegen aan de politie.

"Hij trachtte ons om te kopen"

"Hij trachtte ons nog om te kopen", zei Mohammed A. op de zender RTL. De jonge Syrische vluchteling had de gezochte terreurverdachte mee naar zijn woning in de wijk Paunsdorf in Leipzig genomen, nadat die hem had aangesproken in het centraal station. Hij vroeg of hij ergens een plek wist om te overnachten.



Pas thuis had Mohammed A. het opsprongsbericht van de politie op Facebook gezien. Daarop had hij vrienden op de hoogte gebracht en de politie gewaarschuwd. "We zegden hem dat hij ons zoveel geld kon geven dat hij wilde, we laten je niet vrij", zei Mohammed A. "Vervolgens hebben we hem vastgebonden met een stroomsnoer."



"Ik was woedend"

Zijn oproep naar de politie bleef aanvankelijk zonder gevolg door communicatieproblemen, vertelde de Syriër voorts. Daarop reed hij met een foto van Al-Bakr naar een politiebureau. Op een foto in de uitzending is te zien hoe een van de vluchtelingen Al-Bakr op een zetel in bedwang houdt, terwijl de voeten van de voortvluchtige met een stroomsnoer van een stekkerdoos zijn vastgebonden.



Uiteindelijk ging de politie de terreurverdachte in Paunsdorf ophalen. "Ik was woedend op hem, zoiets aanvaard ik niet, net hier in Duitsland, het land dat zijn deuren voor ons heeft geopend", zei Mohammed A. tot slot.