Griekenland krijgt 1,1 miljard euro nieuwe noodhulp

Door: redactie

10/10/16 - 20u27 Bron: Belga

Archiefbeeld van een pro-Europese demonstratie in Athene. © epa.

Economie De Eurogroep heeft het licht op groen gezet voor 1,1 miljard euro aan nieuwe noodhulp voor Griekenland. De ministers van Financiën van de eurozone stelden tot hun tevredenheid vast dat alle vijftien vereiste structurele hervormingen goedgekeurd zijn.

Vorige maand leek de Griekse crisis terug van (niet lang) weggeweest. Tijdens de Eurogroep in Bratislava kreeg Athene ervan langs omdat het getalmd had met het doorvoeren van de vereiste hervormingen. Op het spel stond een nieuw hulppakket ter waarde van 2,8 miljard euro.



Nu, anderhalve maand later, zijn de hervormingen van onder meer het Griekse pensioensysteem, de energiesector en het toezicht op de financiële sector afgeklopt in het Griekse parlement. "Dit laat het (noodfonds) ESM toe 1,1 miljard euro over te maken", kondigde Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem na afloop aan.



De resterende 1,7 miljard kan later deze maand vrijgemaakt worden, maar daarvoor is het nog wachten op extra cijfers vanuit Griekenland. Dit geld is bedoeld voor het wegwerken van achterstallige betalingen.



Met het groene licht van maandag is de zogenaamde eerste 'review' van het Griekse hulpprogramma achter de rug. Over enkele dagen start de tweede controle, waarbij zal worden nagegaan of de goedgekeurde hervormingen effectief worden uitgevoerd. Als ook de tweede review positief wordt afgesloten, kan dat de weg vrijmaken voor een Griekse schuldverlichting en de intrede van het IMF in het hulpprogramma.



Vorige zomer kon de goedkeuring van een derde programma, ter waarde van 86 miljard euro, ternauwernood een ongecontroleerd vertrek van Griekenland uit de eurozone (Grexit) vermijden.